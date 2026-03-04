Общество 04.03.2026 в 11:31

Что посеешь…

Как не нарваться на подозрительные семена
Представьте: купили вы семена на рынке у сомнительного человека в шляпе, очках, плаще и со странным акцентом. Посадили у себя в огороде. Глядь – а там вышка 5G выросла, через которую ЦРУ вас обучает. Неприятно, правда? //

Чтобы такой жути с вами не случилось, семена надо покупать в проверенных местах. Вот недавно, к примеру, Россельхознадзор обнаружил точки, где сбывают подозрительные семена.

Предпринимателю продают в пакетиках нечто, что не включено в Государственный реестр сортов и гибридов сельскохозяйственных растений, допущенных к использованию. И вроде бы на пакетиках нарисованы помидоры, морковка и листья салата. Но что там вырастет на самом деле – угадать трудно.

«Нахождение сорта в Государственном реестре гарантирует, что этот сорт генетически не модифицирован, приспособлен к российским климатическим условиям и его плоды не причинят вреда здоровью человека», - говорят инспекторы.

Повторимся, надо быть осторожнее. Ладно, если вырастет какой-нибудь лопух или бледная поганка. Хуже – если сорняки или, не дай бог, ядовитые растения. Но может же и такое вырасти, за которое вам срок впаять могут.


 

 

