Мать участника СВО пытается догнать 6 млн отданные москвичу

Мошенники обманули женщину пообещав госнаграду для сына
Текст: Елена Кокорина
Сотрудники уголовного розыска МВД Бурятии задержали 31‑летнего жителя Москвы, который забрал 6 млн рублей у матери бойца СВО. Как выяснилось, он исполнял роль курьера в мошеннической схеме и всю сумму уже успел передать неизвестному лицу.

В полиции республики рассказали, что ранее за помощью к ним обратилась 65‑летняя местная жительница.

- Женщине позвонили якобы из военкомата и заявили, что её сыну – участнику СВО, полагается госнаграда. Под видом оформления документов у нее выманили персональные данные и посоветовали обратиться по этому вопросу в администрацию города. Но на этом обман не закончился. После с пенсионеркой связались «представители» Роскомнадзора, Центробанка и ФСБ, сообщив, что данные женщины попали в руки мошенников, которые, взломав её Госуслуги, пытаются оформить кредиты, - сообщили в МВД.

Чтобы сохранить сбережения, её убедили передать 6 млн рублей подъехавшему к дому курьеру. Он должен был отвезти деньги в банк и положить их на безопасный счёт.

В ходе оперативно‑розыскных мероприятий полицейские установили личность и местонахождение посыльного. Выехав в служебную командировку в Москву, его задержали по месту жительства. Выяснилось, что по указанию вербовщиков он уже успел передать деньги неизвестному лицу.

Возбуждено уголовное дело, идет установление всех соучастников преступления, а также проверяют задержанного на причастность к аналогичным эпизодам противоправной деятельности.

