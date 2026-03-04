Школьников Бурятии обяжут сдавать устный экзамен по истории

Девятиклассники с 2027-2028 учебного года будут сдавать устный экзамен по истории, сообщили в Комитете по образованию. Экзаменоваться выпускники будут перед ОГЭ.

– Принято решение о введении устного экзамена по истории для 9-х классов перед основным государственным экзаменом. Это единый устный экзамен для всех школьников. Напомню, что в ЕГЭ введено историческое сочинение, и мы дополняем общую проверку и изложение материала в 9-м классе в устном экзамене. Учебный план будет введен с 2027-2028 учебного года, поэтому есть план подготовки учителей, школьников для устного экзамена по истории, – заявил о нововведении министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

- Отмечается, что уже подготовлен план поэтапной работы: предусмотрена методическая поддержка педагогов и системная подготовка школьников к новому формату аттестации. Будем информировать школы и родителей учеников о порядке подготовки и проведения устного экзамена по истории, - добавили в Комитете по образованию.

