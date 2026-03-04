Улан-Батор открывает прямой авиарейс в Шанхай

Управление туризма Улан-Батора объявило о запуске прямого авиасообщения между Улан-Батором и Шанхаем. Его дважды в неделю будет выполнять авиакомпания Spring Airlines — одна из первых частных авиакомпаний Китая, сообщает агентство «Монцамэ».Стоимость одного перелёта в одну сторону начинается от 133 долларов США с учётом налогов и сборов.Это нововведение направлено на расширение доступности авиаперевозок для пассажиров из Монголии и создание более выгодных условий для поездок в Китай.По оценкам экспертов, запуск этого маршрута поспособствует развитию туристического обмена и укреплению деловых связей между Монголией и Китаем.