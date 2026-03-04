Общество 04.03.2026 в 14:41

Проект из Бурятии вышел в финал Всероссийской премии «Служение»

Жители республики могут проголосовать за проект «Угай зам – по пути предков»
Текст: Служба информации "Номер один"
Фото: пресс-служба правительства Бурятии
Инициатива главы Среднехарлунского поселения Бичурского района Белигто Жигжитова «Угай зам — по пути предков» вошла в число финалистов Всероссийской муниципальной премии «Служение». Проект представлен в номинации «Великое наследие для будущих поколений».

Премия учреждена Всероссийской ассоциацией развития местного самоуправления при поддержке Администрации президента России. В этом году на соискание премии было подано множество заявок со всей страны, и проект из Бурятии вошёл в топ 110 лучших.

«Угай зам — по пути предков» направлен на сохранение бурятского языка, культуры и традиций харлунских бурят. После закрытия местной школы дети перестали изучать родной язык. Глава поселения лично начал проводить занятия у себя дома, знакомить ребят с обычаями и традициями предков.

Белигто Жигжитов составил и издал русско-бурятский словарь харлунских бурят, включающий 6800 слов. Тираж составил 500 экземпляров. При его участии создан фольклорный ансамбль «Жаргал», удостоенный звания «Народный образцовый коллектив». Участники коллектива становятся лауреатами и дипломантами республиканских, всероссийских и международных конкурсов.

За время реализации проекта восстановлено более десяти бурятских народных праздников и обычаев, записано свыше двадцати старинных песен и один старинный эпос. Работа дала ощутимые социальные результаты: за последние пять лет на территории поселения не зарегистрировано ни одного преступления, нет малоимущих семей и подростков, состоящих на учёте в ПДН.

«Муниципальный уровень власти решает конкретные вопросы качества жизни граждан, поэтому обратная связь от населения — ключевой индикатор эффективности. Голосование на Госуслугах подтверждает открытость и прозрачность процедуры», - подчеркнул значимость участия жителей заместитель начальника Управления президента РФ по внутренней политике Евгений Грачев. 

Сопредседатель ВАРМСУ Ирина Гусева отметила, что финалисты представляют проекты в самых разных сферах: от благоустройства до сохранения исторической памяти. 

«Теперь слово за жителями страны. Именно им предстоит определить, какие инициативы достойны звания лучших», — отмечает она.

Итоги премии будут подведены после завершения народного голосования на сайте Госуслуг.

