В Улан-Удэ поймали отца-беглеца, задолжавшего дочери 1,4 млн рублей

В Улан-Удэ под суд пойдет 38-летний злостный неплательщик алиментов. Мужчина задолжал своей несовершеннолетней дочери свыше 1,4 млн рублей.

Он долгое время игнорировал родительские обязанности и требования судебных приставов. После и вовсе стал скрываться, за что его объявили в федеральный розыск. У улан-удэнца не оказалось ни денег на счетах, ни какой-либо собственности, ни дохода, с которого можно было бы взыскать задолженность.

Отца-беглеца заметили в одном из торговых центров города и принудительно доставили к судебному приставу. За неоднократное нарушение обязательств по уплате алиментов на мужчину завели уголовное дело. Его направили в суд.

«Мужчине грозит наказание в виде исправительных работ на срок до одного года либо принудительные работы на тот же срок, либо арест на срок до трех месяцев или лишение свободы на срок до одного года», - отметили в УФССП по Бурятии.