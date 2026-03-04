Общество 04.03.2026 в 15:12
На севере Бурятии готовятся ремонтировать дома, пострадавшие от пожара
Для пострадавших объявлен сбор средств
Текст: Андрей Константинов
В многоквартирных домах в поселке Кичера Северо-Байкальского района, кровли которых пострадали от пожара, начаты ремонтные работы.
- Дома на сегодняшний день подключены к отоплению и электричеству, подачу которых пришлось приостановить для устранения чрезвычайной ситуации. В связи с тем, что перекрытия в домах железобетонные, они не пострадали от пожара. А так как во всех домах чердак является «холодным», то есть температура там не отличается от температуры наружного воздуха, то временное отсутствие крыши не повлияет на температуры в квартирах. На сегодня Фондом капитального ремонта определен необходимый к выполнению объем работ и начата разработка проектной документации по ремонту крыши и системы отопления - рассказал глава Северо-Байкальского района Игорь Пухарев.
В администрации района добавили, что провели обследование квартир, пострадавших в пожаре, и составили заключения по каждому жилому помещению. Комиссия работает над формированием документов на выплату единовременной помощи. Для пострадавших объявлен сбор средств.
В министерстве строительства и модернизации ЖКХ Бурятии отметили, что систему электроснабжения в этих домах по плану должны были ремонтировать в 2026 год. Поэтому подрядчик уже разработал проектную документацию. Теперь работу по замене электрики проведут внепланово, в рамках устранения ЧС наряду с проведением капремонта и ремонта инженерных систем.
Напомним, пожар в квартире 2-х этажного дома №6 в поселке Кичера случился в ночь с 1 на 2 марта. Оттуда огонь перекинулся на кровлю, а затем – на кровлю соседнего дома. На ликвидацию пожара потребовалось около 4-х часов. В происшествии никто не пострадал, но оба дома остались без крыш.
- Дома на сегодняшний день подключены к отоплению и электричеству, подачу которых пришлось приостановить для устранения чрезвычайной ситуации. В связи с тем, что перекрытия в домах железобетонные, они не пострадали от пожара. А так как во всех домах чердак является «холодным», то есть температура там не отличается от температуры наружного воздуха, то временное отсутствие крыши не повлияет на температуры в квартирах. На сегодня Фондом капитального ремонта определен необходимый к выполнению объем работ и начата разработка проектной документации по ремонту крыши и системы отопления - рассказал глава Северо-Байкальского района Игорь Пухарев.
В администрации района добавили, что провели обследование квартир, пострадавших в пожаре, и составили заключения по каждому жилому помещению. Комиссия работает над формированием документов на выплату единовременной помощи. Для пострадавших объявлен сбор средств.
В министерстве строительства и модернизации ЖКХ Бурятии отметили, что систему электроснабжения в этих домах по плану должны были ремонтировать в 2026 год. Поэтому подрядчик уже разработал проектную документацию. Теперь работу по замене электрики проведут внепланово, в рамках устранения ЧС наряду с проведением капремонта и ремонта инженерных систем.
Напомним, пожар в квартире 2-х этажного дома №6 в поселке Кичера случился в ночь с 1 на 2 марта. Оттуда огонь перекинулся на кровлю, а затем – на кровлю соседнего дома. На ликвидацию пожара потребовалось около 4-х часов. В происшествии никто не пострадал, но оба дома остались без крыш.