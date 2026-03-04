Общество 04.03.2026 в 15:39

Сельчанин в Бурятии под шумок обокрал двух дерущихся женщин

Конфликтные барышни не сразу заметили пропажу денег и телефонов
Текст: Елена Кокорина
Сельчанин в Бурятии под шумок обокрал двух дерущихся женщин

В Иволгинском районе Бурятии оперативниками уголовного розыска задержан сельчанин, обокравший сразу двух женщин, активно занятых выяснением отношений. Мужчина не рискнул лезть под горячую руку, и пока драмы дрались, тихонько забрал их сумки со всем добром и уехал на такси.

Как рассказали в полиции республики, одна из женщин обратилась с заявлением о краже лишь на следующий день, сообщив о пропаже 150 тысяч рублей.

- 39-летняя местная жительница рассказала, что ночью распивала спиртные напитки в компании подруг в одном из кафе района. Утром между подругами и посетительницами заведения произошла словесная перепалка, переросшая в драку. В ходе конфликта женщины оставили свои сумки и верхнюю одежду на земле возле увеселительного заведения, а один из гостей кафе забрал оставленные без присмотра вещи, внутри которых находились два сотовых телефона, карты и скрылся на такси, - сообщили в полиции.

Пропажу телефона и банковских карт женщина обнаружила лишь на следующий день. Позвонив на горячую линию банка, она выяснила, что с ее счета несколькими транзакциями ушло 150 тысяч рублей. Районными полицейскими были просмотрены записи камер видеонаблюдения и установлена личность подозреваемого – ранее уже судимого за имущественные преступления 33-летнего сельчанина.

- Он воспользовался телефоном женщины, на котором не была настроена функция защитной блокировки экрана, и перечислил с ее счетов 150 тысяч рублей своей матери, сестре и знакомым. В настоящее время телефоны изъяты и возвращены владелицам. Дамские сумки он оставил в автомобиле такси, водитель которого позже привез их в районный отдел полиции, - добавили в МВД.

