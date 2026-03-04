Общество 04.03.2026 в 15:47

Монголия сэкономит 14,5 миллионов долларов на процентах

Иностранные инвесторы вложились в государственные облигации со сниженной доходностью
Текст: Иван Иванов
Фото: архив «Номер один»
Правительство Монголии успешно разместило суверенные еврооблигации "Century-5" на международных рынках капитала, привлекая высокий интерес инвесторов несмотря на глобальную волатильность. 

Как сообщает портал «Монцамэ», объем размещения составил 500 миллионов долларов США, срок обращения — 6 лет, а купонная ставка установлена на уровне 5,95%. В ходе выпуска были проведены операции по управлению обязательствами: выкуп облигаций "Nomad" со ставкой 5,125% и сроком погашения в 2026 году на сумму 321,6 миллиона долларов, а также частичный выкуп облигаций "Century-2" со ставкой 8,65% и сроком погашения в 2028 году.

Эти меры позволили снизить расходы на обслуживание внешнего долга, сократить будущие процентные выплаты на 14,5 миллиона долларов и оптимизировать график погашения. В результате структура государственного долга улучшилась, повысилась его устойчивость к внешним рискам.

Несмотря на нестабильную ситуацию на глобальных рынках, спрос на облигации Монголии был высоким: совокупный объем заявок достиг 1,6 миллиарда долларов, коэффициент переподписки составил 3,2 раза, а отсутствие конкурирующих размещений со стороны других суверенных заемщиков сосредоточило ликвидность в этом выпуске. Высокий уровень доверия инвесторов свидетельствует о позитивных макроэкономических перспективах страны и эффективности политики управления государственным долгом.
Теги
Монголия

