Зурхай на среду, 4 марта

Благоприятно: для родившихся в годы Мыши, Свиньи, Быка, Дракона и Собаки; проводить ритуал «Даллага» для приумножения скота, совершать омовение, становиться друзьями, заниматься государственными делами, торговать.



Неблагоприятно: для родившихся в годы Лошади и Змеи; строительства дома, освящения, ссор и конфликтов (судиться), закладки фундамента нового дома, ремонта жилища и перевозки дома.



Стрижка волос: к возникновению сложности с дыханием.



Дорога: стоит воздержаться от дальних поездок и путешествий, особенно на запад.



Фото: Номер одни