Общество 05.03.2026 в 06:02
Зурхай на среду, 4 марта
16-й лунный день
Текст: Алена Викулина
Благоприятно: для родившихся в годы Мыши, Свиньи, Быка, Дракона и Собаки; проводить ритуал «Даллага» для приумножения скота, совершать омовение, становиться друзьями, заниматься государственными делами, торговать.
Неблагоприятно: для родившихся в годы Лошади и Змеи; строительства дома, освящения, ссор и конфликтов (судиться), закладки фундамента нового дома, ремонта жилища и перевозки дома.
Стрижка волос: к возникновению сложности с дыханием.
Дорога: стоит воздержаться от дальних поездок и путешествий, особенно на запад.
Фото: Номер одни
Тегизурхай