Фермер из Бурятии запечатлел манула

В Бурятии фермер из Мухоршибирского района запечатлел краснокнижного манула. Дикий кот притаился у дороги на границе с Тугнуйским заказником, рассказали в БУ «Бурприрода».

По словам специалистов, сейчас у животных наступил самый романтичный и активный период гона.

«В мае в Бурятии родятся манулята. Выживаемость невысокая – слишком много факторов беспокойства: от болезней до естественных врагов», - отметили в учреждении.

Ранее «Номер один» сообщал, что редкую кошку удалось «щелкнуть» режиссеру из Питера Михаилу Родионову.