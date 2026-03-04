«Ростелеком» обеспечил каналы связи для онлайн-трансляции празднования Белого месяца в Бурятии

«Интернет “Ростелекома” не первый год помогает нам проводить праздничные эфиры, посвященные Сагаалгану. Трансляция идет на телеканале, нашем сайте и в социальных сетях, также мы делимся сигналом с монгольским телеканалом Aist Global. В этом году более 500 тысяч телезрителей и интернет-пользователей увидели наши прямые эфиры. Онлайн-трансляции смогли посмотреть и наши земляки, которые участвуют в Специальной военной операции".





Телерадиокомпания «Тивиком» поблагодарила «Ростелеком» за техническую поддержку мероприятий, приуроченных к Сагаалгану — Белому месяцу или Новому году по лунному календарю. Провайдер обеспечил Иволгинский дацан «Хамбын Хурэ» высокоскоростными интернет-каналами, что позволило провести качественные онлайн-трансляции ритуала очищения Дугжууба и праздничного молебна Целор Лхамо.В преддверии празднования Белого месяца в буддийских храмах традиционно проводится обряд очищения Дугжууба, а в первый день празднования Сагаалгана проходит хурал, посвященный Палден Лхамо. В этом году трансляции телеканала «Тивиком» посмотрели жители Бурятии, Иркутской области и Забайкальского края, а также Монголии.Антон Пластинин, генеральный директор телерадиокомпании «Тивиком»:Роман Меркушев, директор Бурятского филиала ПАО «Ростелеком»:«Для "Ростелекома" стало большой честью и ответственностью принимать участие в этом важном событии. Наши сотрудники организовывают защищенные каналы связи и обеспечивают техническое сопровождение, чтобы онлайн-трансляции прошли без сбоев. Современные цифровые технологии открывают возможность для зрителей стать сопричастными и почувствовать праздничную атмосферу, невзирая на расстояния».Иволгинский дацан «Хамбын Хурэ» является центром буддизма России и резиденцией Пандито Хамбо ламы — Главы Буддийской традиционной Сангхи.Реклама. ПАО Ростелеком ИНН 7707049388 Erid: 2Vfnxwu2U4Z