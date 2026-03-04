Мэр Улан-Удэ поручил запускать беспилотники для мониторинга ледохода

Столица Бурятии готовится к безаварийному прохождению весеннего половодья. Председатель Комитета по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и общественной безопасности Валерий Вильдавский доложил мэру Улан-Удэ Игорю Шутенкову о последних приготовлениях.Уже 9 марта начнутся ледорезные работы на затороопасных участках. На Селенге в микрорайоне Мостовой запланированы резы в общем на 900 метрах. Еще 3 километра льда разрежут на участке от СНТ «Академия» до села Ошурково.– Нужно обязательно проследить, чтобы резы были эффективными. Для этого просто необходимо будет использовать беспилотные летательные аппараты для мониторинга. Подготовьте технику заранее, – поручил Игорь Шутенков.Ледоход на Селенге и Уде в этом году по прогнозу начнется привычно, в первой или второй декаде апреля. Подготовлены запасы бутового камня, песка, 10 единиц спецтехники, 11 единиц техники для откачки талых вод и других спецсредств.Мэр Улан-Удэ поручил Комитету городского хозяйства ежемесячно выезжать и осматривать место, предназначенное для размещения мобильной водоналивной дамбы.– Чтобы места, где она располагается, не заняли третьи лица. Мы должны понимать, как ее будем разворачивать и на каком месте, – заявил мэр.Всего на балансе Комбината по благоустройству находится 6 гидротехнических сооружений. На все уже разработаны декларации безопасности, оформлены страховые полиса.Правобережная дамба от Удинского моста до судостроительного завода и дамба городских очистных сооружений реконструированы в 2022-2024 годах. В этом году выделена субсидия 12,1 млн рублей на подготовительные работы по реконструкции защитного сооружения водохранилища на реке Воровка и предусмотрено 4,8 млн рублей на частичный ремонт берегоукрепления от Селенгинского моста до ул. Водопроводная, 1.