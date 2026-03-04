Общество 04.03.2026 в 17:48
Мэр Улан-Удэ поручил запускать беспилотники для мониторинга ледохода
Власти города готовятся к весеннему половодью
Текст: Андрей Константинов
Столица Бурятии готовится к безаварийному прохождению весеннего половодья. Председатель Комитета по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и общественной безопасности Валерий Вильдавский доложил мэру Улан-Удэ Игорю Шутенкову о последних приготовлениях.
Уже 9 марта начнутся ледорезные работы на затороопасных участках. На Селенге в микрорайоне Мостовой запланированы резы в общем на 900 метрах. Еще 3 километра льда разрежут на участке от СНТ «Академия» до села Ошурково.
– Нужно обязательно проследить, чтобы резы были эффективными. Для этого просто необходимо будет использовать беспилотные летательные аппараты для мониторинга. Подготовьте технику заранее, – поручил Игорь Шутенков.
Ледоход на Селенге и Уде в этом году по прогнозу начнется привычно, в первой или второй декаде апреля. Подготовлены запасы бутового камня, песка, 10 единиц спецтехники, 11 единиц техники для откачки талых вод и других спецсредств.
Мэр Улан-Удэ поручил Комитету городского хозяйства ежемесячно выезжать и осматривать место, предназначенное для размещения мобильной водоналивной дамбы.
– Чтобы места, где она располагается, не заняли третьи лица. Мы должны понимать, как ее будем разворачивать и на каком месте, – заявил мэр.
Всего на балансе Комбината по благоустройству находится 6 гидротехнических сооружений. На все уже разработаны декларации безопасности, оформлены страховые полиса.
Правобережная дамба от Удинского моста до судостроительного завода и дамба городских очистных сооружений реконструированы в 2022-2024 годах. В этом году выделена субсидия 12,1 млн рублей на подготовительные работы по реконструкции защитного сооружения водохранилища на реке Воровка и предусмотрено 4,8 млн рублей на частичный ремонт берегоукрепления от Селенгинского моста до ул. Водопроводная, 1.
