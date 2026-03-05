Общество 05.03.2026 в 09:26

В Бурятии планируют привить свыше 550 тысяч голов скота против ящура

Владельцам необходимо предоставлять своих животных ветеринарам
Текст: Карина Перова
В Бурятии планируют привить свыше 550 тысяч голов скота против ящура
Фото: Управление ветеринарии Бурятии

В Бурятии проходит плановая вакцинация сельхозживотных против ящура. До конца первого квартала специалисты планируют привить 360 156 голов крупного рогатого скота и 191 450 голов мелкого рогатого скота, подчеркнули в Управлении ветеринарии республики.

Ящур – высококонтагиозная, вирусная, остро протекающая болезнь домашних и диких парнокопытных животных. Основным методом профилактики является вакцинация.

«Владельцам необходимо предоставлять своих животных ветеринарным специалистам для осмотра и иммунизации по первому их требованию», - напомнили в управлении.

В течении года производится ревакцинация:

  • молодняк через каждые 3 месяца до достижения ими 18-ти месячного возраста;

  • взрослое поголовье через каждые 6 месяцев.

Теги
вакцинация ящур скот

