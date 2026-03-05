В Бурятии горного мастера осудили за гибель машиниста буровой установки

В Баунтовском районе Бурятии предстал перед судом 27-летний горный мастер компании ООО «ВВС» (по ст. 217 УК РФ). По его вине из-за нарушений требований промышленной безопасности во время буровзрывных работ погиб машинист буровой установки.

Трагедия произошла в апреле 2025 года на производственном участке ООО «ЗакаменскЛес». Подсудимый руководил буровзрывными работами. Чтобы закончить их быстрее, он дал указание взрывникам и горнорабочим разгрузить и складировать взрывчатые вещества и средства инициирования, детонирующие шнуры вблизи друг от друга.

После того, как зарядили взрывчаткой блок и скважины, горный мастер сказал работникам сжечь пустую картонную тару, для чего развел три костра в 21, 38, 36 метрах от взрывчатки. При этом по требования промышленной безопасности запрещено сжигать тару менее чем в 100 метрах от места хранения взрывчатки.

Подрыв складированной взрывчатки произошел от искры, после последовало 4 взрыва в заряженных скважинах. Под ударную воздушную волну попал 35-летний машинист, работавший на буровой установке в 50 метрах от места взрывов. Мужчина погиб.

По данному факту завели уголовное дело. По ходатайству подсудимого и защитника его рассмотрели в особом порядке – без проведения судебного разбирательства.

«В судебном заседании мужчина свою вину по предъявленному ему обвинению признал полностью. Баунтовский районный суд приговорил подсудимого к 1 году 6 месяцам лишения свободы условно, с испытательным сроком в 3 года. Кроме того, ему запрещено заниматься деятельностью, связанной с выполнением работ на опасных производственных объектах, на срок 2 года 6 месяцев», - говорится в материалах дела.