Общество 05.03.2026 в 09:50

В Бурятии горного мастера осудили за гибель машиниста буровой установки

Рабочий скончался во время буровзрывных работ
A- A+
Текст: Карина Перова
В Бурятии горного мастера осудили за гибель машиниста буровой установки
Фото: архив «Номер один»

В Баунтовском районе Бурятии предстал перед судом 27-летний горный мастер компании ООО «ВВС» (по ст. 217 УК РФ). По его вине из-за нарушений требований промышленной безопасности во время буровзрывных работ погиб машинист буровой установки.

Трагедия произошла в апреле 2025 года на производственном участке ООО «ЗакаменскЛес». Подсудимый руководил буровзрывными работами. Чтобы закончить их быстрее, он дал указание взрывникам и горнорабочим разгрузить и складировать взрывчатые вещества и средства инициирования, детонирующие шнуры вблизи друг от друга.

После того, как зарядили взрывчаткой блок и скважины, горный мастер сказал работникам сжечь пустую картонную тару, для чего развел три костра в 21, 38, 36 метрах от взрывчатки. При этом по требования промышленной безопасности запрещено сжигать тару менее чем в 100 метрах от места хранения взрывчатки.

Подрыв складированной взрывчатки произошел от искры, после последовало 4 взрыва в заряженных скважинах. Под ударную воздушную волну попал 35-летний машинист, работавший на буровой установке в 50 метрах от места взрывов. Мужчина погиб.

По данному факту завели уголовное дело. По ходатайству подсудимого и защитника его рассмотрели в особом порядке – без проведения судебного разбирательства.

«В судебном заседании мужчина свою вину по предъявленному ему обвинению признал полностью. Баунтовский районный суд приговорил подсудимого к 1 году 6 месяцам лишения свободы условно, с испытательным сроком в 3 года. Кроме того, ему запрещено заниматься деятельностью, связанной с выполнением работ на опасных производственных объектах, на срок 2 года 6 месяцев», - говорится в материалах дела.

Теги
несчастный случай

Все новости

В Бурятии сельчанин до смерти забил собутыльника кулаками по голове
05.03.2026 в 10:21
В Улан-Удэ автоледи на иномарке столкнулась с самосвалом
05.03.2026 в 10:19
В Улан-Удэ предпринимательница «погорела» на тюльпанах
05.03.2026 в 10:05
В Бурятии горного мастера осудили за гибель машиниста буровой установки
05.03.2026 в 09:50
В Бурятии планируют привить свыше 550 тысяч голов скота против ящура
05.03.2026 в 09:26
Досрочное погашение автокредита
05.03.2026 в 09:00
Гороскоп для жителей Бурятии на 5 марта 2026 года
05.03.2026 в 06:02
Зурхай на среду, 4 марта
05.03.2026 в 06:02
Жители Улан-Удэ разочарованы приходом «Ленты»
05.03.2026 в 06:00
Мэр Улан-Удэ поручил запускать беспилотники для мониторинга ледохода
04.03.2026 в 17:48
ЗУРХАЙ
с 4 по 10 марта

Читайте также
В Улан-Удэ предпринимательница «погорела» на тюльпанах
Продавец цветов получил деньги и был таков
05.03.2026 в 10:05
В Бурятии планируют привить свыше 550 тысяч голов скота против ящура
Владельцам необходимо предоставлять своих животных ветеринарам
05.03.2026 в 09:26
Досрочное погашение автокредита
Нюансы, о которых лучше знать заранее
05.03.2026 в 09:00
Гороскоп для жителей Бурятии на 5 марта 2026 года
Астрологические советы для каждого знака зодиака
05.03.2026 в 06:02
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru