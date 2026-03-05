Общество 05.03.2026 в 10:05

В Улан-Удэ предпринимательница «погорела» на тюльпанах

Продавец цветов получил деньги и был таков
A- A+
Текст: Елена Кокорина
В Улан-Удэ предпринимательница «погорела» на тюльпанах

Мошенники особенно активизировались перед 8 марта, а жители Бурятии сталкиваются с ними и продолжают вестись на уже распространенные схемы обмана. Одной из таких жертв стала 28‑летняя горожанка, «погоревшая» на тюльпанах.

- Девушка увидела в интернете рекламу о продаже оптом фермерских тюльпанов и написала продавцу по номеру телефона, указанному в объявлении. Договорившись о покупке, она перевела 65 тысяч рублей на тот же номер, после чего продавец заблокировал её, - рассказали в полиции республики.

В другом случае 24‑летний житель Иволгинского района искал подарок для своей возлюбленной и в соцсети увидел объявление о продаже дорогостоящего смартфона в Ярославской области. Цена была очень привлекательной, поэтому молодой человек связался с продавцом, договорился о покупке и перечислил 50 тысяч рублей по указанным реквизитам. Сразу после продавец потребовал оплатить страховой залог в размере половины от стоимости телефона, потому что иначе гаджет не будет передан в курьерскую службу для доставки. Только тогда парень понял, что попался на уловку афериста, и обратился в полицию.

- 58‑летняя горожанка познакомилась с мужчиной в приложении для знакомств и продолжила общение в мессенджере. Спустя несколько дней новый знакомый сообщил, что хочет отправить ей подарок на 8 марта экспресс‑доставкой из Москвы. Правда предложил женщине самой оплатить стоимость доставки в сумме 20 тысяч рублей. Женщина согласилась и попыталась перевести деньги на указанный номер карты, однако транзакцию заблокировал банк, - добавили в МВД, призвав граждан сохранять бдительность и проверять всю информацию.

Фото: freepik

Теги
мошенники

Все новости

В Бурятии сельчанин до смерти забил собутыльника кулаками по голове
05.03.2026 в 10:21
В Улан-Удэ автоледи на иномарке столкнулась с самосвалом
05.03.2026 в 10:19
В Улан-Удэ предпринимательница «погорела» на тюльпанах
05.03.2026 в 10:05
В Бурятии горного мастера осудили за гибель машиниста буровой установки
05.03.2026 в 09:50
В Бурятии планируют привить свыше 550 тысяч голов скота против ящура
05.03.2026 в 09:26
Досрочное погашение автокредита
05.03.2026 в 09:00
Гороскоп для жителей Бурятии на 5 марта 2026 года
05.03.2026 в 06:02
Зурхай на среду, 4 марта
05.03.2026 в 06:02
Жители Улан-Удэ разочарованы приходом «Ленты»
05.03.2026 в 06:00
Мэр Улан-Удэ поручил запускать беспилотники для мониторинга ледохода
04.03.2026 в 17:48
ЗУРХАЙ
с 4 по 10 марта

Читайте также
В Бурятии горного мастера осудили за гибель машиниста буровой установки
Рабочий скончался во время буровзрывных работ
05.03.2026 в 09:50
В Бурятии планируют привить свыше 550 тысяч голов скота против ящура
Владельцам необходимо предоставлять своих животных ветеринарам
05.03.2026 в 09:26
Досрочное погашение автокредита
Нюансы, о которых лучше знать заранее
05.03.2026 в 09:00
Гороскоп для жителей Бурятии на 5 марта 2026 года
Астрологические советы для каждого знака зодиака
05.03.2026 в 06:02
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru