В Улан-Удэ предпринимательница «погорела» на тюльпанах

Мошенники особенно активизировались перед 8 марта, а жители Бурятии сталкиваются с ними и продолжают вестись на уже распространенные схемы обмана. Одной из таких жертв стала 28‑летняя горожанка, «погоревшая» на тюльпанах.

- Девушка увидела в интернете рекламу о продаже оптом фермерских тюльпанов и написала продавцу по номеру телефона, указанному в объявлении. Договорившись о покупке, она перевела 65 тысяч рублей на тот же номер, после чего продавец заблокировал её, - рассказали в полиции республики.

В другом случае 24‑летний житель Иволгинского района искал подарок для своей возлюбленной и в соцсети увидел объявление о продаже дорогостоящего смартфона в Ярославской области. Цена была очень привлекательной, поэтому молодой человек связался с продавцом, договорился о покупке и перечислил 50 тысяч рублей по указанным реквизитам. Сразу после продавец потребовал оплатить страховой залог в размере половины от стоимости телефона, потому что иначе гаджет не будет передан в курьерскую службу для доставки. Только тогда парень понял, что попался на уловку афериста, и обратился в полицию.

- 58‑летняя горожанка познакомилась с мужчиной в приложении для знакомств и продолжила общение в мессенджере. Спустя несколько дней новый знакомый сообщил, что хочет отправить ей подарок на 8 марта экспресс‑доставкой из Москвы. Правда предложил женщине самой оплатить стоимость доставки в сумме 20 тысяч рублей. Женщина согласилась и попыталась перевести деньги на указанный номер карты, однако транзакцию заблокировал банк, - добавили в МВД, призвав граждан сохранять бдительность и проверять всю информацию.

