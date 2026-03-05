За вылов 30 омулей жителя Бурятии оштрафовали на 220 тысяч рублей

Задержанный с выловленным омулем житель Северобайкальска обвинен в браконьерстве и приговорен не только к штрафу, но и к обязательным работам в объеме 350 часов. Такой приговор ему был вынесен за 30 хвостов омуля, которые суд оценил в 220 тысяч рублей.

59-летнего мужчину во время рыбалки в ноябре 2025 года засекли сотрудники Северобайкальской транспортной полиции. Используя рыболовную сеть, в запретный нерестовый период на реке Кичера, он незаконно добыл 30 особей байкальского омуля. Ущерб от действий браконьера составил около 220 тысяч рублей.

Суд признал мужчину виновным и назначил обвиняемому наказание в виде обязательных работ. Кроме того, судом удовлетворено исковое заявление транспортного прокурора о взыскании с осужденного суммы причиненного ущерба.

Фото: Транспортная полиция