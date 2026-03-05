Айфоны попали под блокировку

Об этом «Ведомостям» сообщили три анонимных источника из нижней палаты российского парламента, обратив внимание, что депутаты начали сталкиваться с неожиданными блокировками своих личных аккаунтов Apple. Один из них получил уведомление о блокировке при попытке оплатить подписку, другой – спонтанное сообщение от Apple.

По словам источников, все эти депутаты находятся в санкционных списках США. Добавим, что большая часть депутатского корпуса попала под западные санкции после начала спецоперации. До этого самый публичный случай – это сенатор Дмитрий Рогозин, который заявил, что техника Apple – «чисто шпионское оборудование», и выразил готовность ввести санкции против компании «ублюдков из Apple», если представится возможность.

Несмотря на это, депутаты пока не отказались от продукции Apple, что говорит о внутреннем противоречии. Политолог Константин Калачев отметил, что, хотя он их и понимает – продукция действительно качественная, и от привычки отказаться трудно – возможно, такая ситуация подтолкнет их к использованию более «дружественных» устройств, например Android или китайского Huawei с собственной операционной системой.

В феврале в России начали поступать жалобы пользователей Apple на ограничение доступа к ряду сервисов, таких как App Store и возможность продлевания подписок. Эти ограничения касались российских пользователей, чьи данные совпадали или полностью совпадали с данными лиц, попавших под санкции. В Apple объяснили блокировки необходимостью соблюдать действующие законы и нормативные акты.

В Бурятии федеральным чиновникам не рекомендуют пользоваться iPhone на работе в связи с опасностью утечки данных в США.