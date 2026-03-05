Жителям Бурятии предлагают заработать на сборе сосновой шишки

В Бурятии объявлен платный приём шишки сосны от населения. В Республиканском агентстве лесного хозяйства призывают к сбору шишки, чтобы таким образом помочь восстановлению леса.

Семена будут использованы для дальнейшего высева, после проведения тщательной обработки. Сейчас на балансе агентства числится 614 кг, и он нуждается в постоянном пополнении, подчеркнули в РАЛХ.

Шишки сосны обыкновенной лесхозы Бурятии и «Лесресурс» принимают от граждан и юридических лиц.

- Мы призываем земляков не оставаться в стороне и принять участие в восстановлении бурятской тайги. Сдать шишку может любой желающий. Шишки должны быть нераскрытые, без повреждений. Длина 4,5 – 5,0 см, ширина не менее 2,5 см. Хранить шишку необходимо в холодном месте, - отмечают специалисты.

Рубка и повреждение деревьев при сборе запрещены! В Улан-Удэ сдать шишку можно по адресу: ул. Шевченко, 130.

