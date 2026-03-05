В Бурятии охраняющие завод собаки давят выдр и лосей возле заповедника

В поселке Танхой Кабанского района Бурятии собаки с территории асфальтобетонного завода терроризируют диких животных. Об этом сообщил сотрудник Байкальского заповедника в своем телеграм-канале «Заповедные будни».

По словам мужчины, псов не привязывали. В феврале свора задавила молодую выдру на речке Безголовка. А в позапрошлом году собаки налетели на лосенка. Сейчас в опасной стае насчитывается восемь четвероногих.

«В конце марта они по снежному насту будут терроризировать все живое в лесу. Руководство завода равнодушно. Привлечь их к ответственности не получается, как и разговора. Теперь надо срочно решать с отловом. На днях я приехал к территории завода, меня сразу же встретили три собаки», - рассказал специалист.

В Бурятии выдра занесена в Красную Книгу. В Байкальском заповеднике она встречается редко. Но иногда зверь попадается на фотоловушки.