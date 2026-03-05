Общество 05.03.2026 в 11:37

В Бурятии охраняющие завод собаки давят выдр и лосей возле заповедника

По словам очевидца, псов не привязывают
A- A+
Текст: Карина Перова
В Бурятии охраняющие завод собаки давят выдр и лосей возле заповедника
Фото: ТГ-канал «Заповедные будни»

В поселке Танхой Кабанского района Бурятии собаки с территории асфальтобетонного завода терроризируют диких животных. Об этом сообщил сотрудник Байкальского заповедника в своем телеграм-канале «Заповедные будни».

По словам мужчины, псов не привязывали. В феврале свора задавила молодую выдру на речке Безголовка. А в позапрошлом году собаки налетели на лосенка. Сейчас в опасной стае насчитывается восемь четвероногих.

«В конце марта они по снежному насту будут терроризировать все живое в лесу. Руководство завода равнодушно. Привлечь их к ответственности не получается, как и разговора. Теперь надо срочно решать с отловом. На днях я приехал к территории завода, меня сразу же встретили три собаки», - рассказал специалист.

В Бурятии выдра занесена в Красную Книгу. В Байкальском заповеднике она встречается редко. Но иногда зверь попадается на фотоловушки.

 

Теги
выдра байкальский заповедник собаки

Все новости

В Монголии бизнес модернизирует роддом
05.03.2026 в 17:02
Госслужащих Бурятии обучили работе с нейросетями
05.03.2026 в 16:49
Житель Бурятии отсудил 2 млн за опасное падение с высоты
05.03.2026 в 16:39
В Улан-Удэ фирма известного строителя подвела чиновника под уголовку
05.03.2026 в 16:34
Улан-Удэ примет первый международный Евро-Азиатский форум фтизиатров
05.03.2026 в 16:18
В Улан-Удэ 24-летний кладмен делал тайники в подъездах
05.03.2026 в 15:45
В Бурятии зэков пытались снабдить телефонами, спрятав их в погрузчике
05.03.2026 в 15:14
В Улан-Удэ осудили фермера
05.03.2026 в 15:13
В Улан-Удэ капитально отремонтируют школу №1
05.03.2026 в 14:54
Застройщики оказались без денег
05.03.2026 в 14:51
ЗУРХАЙ
с 4 по 10 марта

Читайте также
В Монголии бизнес модернизирует роддом
Здание было построено еще в 1942 году и не соответствует планам властей по повышению рождаемости
05.03.2026 в 17:02
В Улан-Удэ фирма известного строителя подвела чиновника под уголовку
Из четырех проектов очистных сооружений «Алмаз» не разработал ни одного
05.03.2026 в 16:34
Улан-Удэ примет первый международный Евро-Азиатский форум фтизиатров
Он состоится в Национальной библиотеке Бурятии
05.03.2026 в 16:18
В Улан-Удэ 24-летний кладмен делал тайники в подъездах
В том числе прятал наркотики в электрощитах
05.03.2026 в 15:45
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru