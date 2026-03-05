В Бурятии больница получала деньги за «мертвые ФАПы»

Арбитражный суд Бурятии рассмотрел иск Территориального фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) к Петропавловской центральной районной больнице. Фонд требовал взыскать с медицинского учреждения 4 миллиона рублей необоснованно полученных средств.Как следует из материалов дела, в 2025 году сотрудники ФОМСа провели в больнице проверку на предмет использования средств обязательного медицинского страхования. Она выявила серьезные нарушения в части финансирования фельдшерско-акушерских пунктов. Выяснилось, что ЦРБ получала от фонда деньги на ФАПы, которые в действительности не работали из-за отсутствия там персонала.«Фельдшерско-акушерские пункты в улусах Гэгэтуй, Верхний Торей, Улзар, Верхний Бургалтай и Алцак фактически были закрыты, должности заведующего фельдшерско-акушерским пунктом были вакантны», - констатировали проверяющие.О неработающих ФАПах больница скромно умолчала, продолжая получать на них финансирование от фонда в 2024 и первой половине 2025 года.Изначально проверяющие насчитали больнице 6 миллионов необоснованно полученных средств. Однако с учетом частичного возврата денег и последующей корректировки суммы ЦРБ осталась должна фонду 4 миллиона рублей.Рассмотрение дела прошло быстро, поскольку представители больницы полностью признали иск. В итоге суд обязал ЦРБ вернуть в фонд все деньги, полученные за «мертвые ФАПы», а также взыскал с нее госпошлину в размере 43 тысяч рублей.