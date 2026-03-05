Общество 05.03.2026 в 11:45

В Забайкалье закрывают три подразделения ФНС из-за сокращения штатов

Налогов не хватает на содержание налоговиков
Текст: Иван Иванов
В Забайкалье закрывают три подразделения ФНС из-за сокращения штатов
Фото: архив «Номер один»

С 1 апреля в Забайкальском крае прекратят работу три подразделения Управления Федеральной налоговой службы: в поселке Забайкальск, Нерчинске и Хилке. Об этом сообщила пресс-служба УФНС России по Забайкальскому краю.

Закрытие связано с анонсированным ранее масштабным сокращением штата налоговых органов и реорганизацией системы. В октябре 2025 года было принято решение о сильном сокращении штатного расписания всех региональных управлений ФНС России, в рамках которого до конца марта 2026 года планируется сократить около 31 тысячи штатных единиц. На данный момент в федеральной налоговой службе должно остаться около 100 тысяч сотрудников.

В Забайкалье к указанному сроку будут закрыты подразделения, расположенные в поселке Забайкальск (по адресу Красноармейская, 16), Нерчинске (Достовалова, 9) и Хилке (Ленина, 39). Причинами таких мер стали в первую очередь оптимизация и сокращение штатной численности сотрудников в рамках общей стратегии реформирования налоговой системы страны.

Ожидается, что после реорганизации деятельность налоговых органов продолжится в новых форматах, а часть функций будет переноситься на более удаленные и виртуальные формы работы. Такой шаг вызвал неоднозначную реакцию как в регионе, так и у экспертов, поскольку позволяет наблюдать за значительными изменениями в структуре и типе работы налоговых служб.

Российская налоговая система продолжает удивлять своей логикой. Одной рукой поднимают налоги, а другой – увольняют тех, кто должен их собирать.

Теги
налоговая служба забайкалье

