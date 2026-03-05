Жители Бурятии просят обустроить площадку для детей с ОВЗ

В пригороде Улан-Удэ просят обустроить детскую площадку для детей с ограниченными возможностями здоровья. Помощь требуется жителям улуса Хойтобэе Иволгинского района, сообщили в региональном отделении ОНФ.

На шести улицах живут семьи, воспитывающие 17 «особенных» ребятишек. Сельчане сетуют на то, что у них нет обустроенной детской площадки. Ближайшее место для игр находится в 2-3 километрах.

Тогда люди решили взять все в свои руки – администрация поселения выделила участок, на нем родители благодаря гранту установили карусель и спортивный комплекс. Весной планируют поставить качели и турник, обновить ограждение и озеленение. Однако денег на дальнейшее благоустройство не хватает.

«С проблемой жители обратились на прямую линию с президентом. Мы просим предпринимательское сообщество помочь родителям достроить детскую площадку», - прокомментировали общественники.