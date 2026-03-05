Два улан-удэнца отделались «условкой» за незаконный оборот 4 тыс. пачек сигарет

В Советском районном суде Улан-Удэ вынесли приговор в отношении двух местных жителей за незаконный оборот более 4 тыс. пачек сигарет без маркировки.

Мужчины с октября 2022-го по апрель 2025 года на территории Бурятии и Забайкальского края незаконно приобрели, хранили и перевозили в целях сбыта сигареты на общую сумму 595 тыс. рублей. Им удалось получить доход в размере более 200 тыс. рублей.

«Суд назначил мужчинам наказание в виде лишения свободы на срок от 3 лет до 3 лет 6 месяцев условно с испытательным сроком 3 года со штрафами в размере 150 тыс. рублей и 200 тыс. рублей», - рассказали в прокуратуре Бурятии.

Также у улан-удэнцев конфисковали в доход государства три автомобиля, три телефона, использованные при совершении преступлений, и полученный незаконным путем доход.