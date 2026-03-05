В мэрии Улан-Удэ рассказали, где появятся новые водопроводы и электросети

В комитете по строительству администрации Улан-Удэ рассказали, в каких микрорайонах города появятся новые водопроводы и электросети. Благами цивилизации людей обеспечат в рамках реализации ряда проектов.

Так, на 4-м километре Спиртзаводской трассы в этом году построят порядка 4,6 км водопровода. В прошлом году здесь проложили более 5,5 км сетей электроснабжения, чтобы к ним могли подключиться владельцы более 200 земельных участков. Землю выделили льготникам.

В поселке Забайкальский на улице Луч Надежды проложат водопроводные сети протяженностью 2,4 км. Сейчас идет подготовка к строительно-монтажным работам. А на улице Данчинова появится водопровод длиной 89 м.

Возле 130-го микрорайона 35 земельных участков обеспечат электричеством. До конца 2027 года там построят 2,1 км новых сетей.