В Бурятии штрафы за ПДД пустят на обновление общественного транспорта

Глава Бурятии принял участие в совещании с членами Правительства России под председательством Владимира Путина, на котором обсуждали меры поддержки обновления парка общественного транспорта, и высказал один из вариантов развития автопарка.

- Доложил президенту о работе по обновлению общественного транспорта и мерах поддержки регионов. Предложил рассмотреть возможность направлять часть средств от штрафов за нарушение ПДД на развитие общественного транспорта. Сегодня эти средства полностью поступают в дорожные фонды, но если дать регионам право направлять часть из них на общественный транспорт, это позволит по стране дополнительно привлечь порядка 30 млрд рублей на обновление подвижного состава, - сообщил Алексей Цыденов в своем ТГ-канале.

По словам главы, благодаря решениям президента и поддержке правительства регионам оказывается реальная помощь в обновлении автобусного парка. Для Дальнего Востока действует отдельный механизм — президентская дальневосточная субсидия, благодаря которой также оказывается поддержка на обновление общественного транспорта.

- Для регионов, в том числе для Бурятии, это серьёзная поддержка. Она поможет быстрее обновлять автобусы, развивать перевозки и, самое главное, сдерживать стоимость билетов для людей. Дальше вместе с федеральными министерствами будем прорабатывать это предложение, - добавил глава республики.

Фото: ТГ-канал Алексея Цыденова