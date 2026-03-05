Общество 05.03.2026 в 13:17
Судебный пристав из Бурятии увлекается украшениями
Серьги и колье создает Саяна Дамбиева
Текст: Карина Перова
В преддверии 8 Марта в УФССП по Бурятии рассказывают о сотрудницах органов принудительного исполнения, которые не только стоят на страже закона, но и находят время на творчество и свои увлечения.
Так, судебный пристав-исполнитель Октябрьского районного отделения судебных приставов №1 Саяна Дамбиева создает украшения своими руками: серьги, колье и др.
Девушка умеет находить баланс между работой и любимым хобби, несмотря на большую загруженность. В своих украшениях она находит баланс между национальной идентичностью и лаконичной элегантностью.
«Саяна берет что-то неуловимо родное, знакомое каждому, и трансформирует это в трендовые аксессуары, которые хочется носить каждый день», - отметили коллеги.