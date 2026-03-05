Общество 05.03.2026 в 14:42
В райцентре в Бурятии пожаловались, что вой сирен совсем не слышен
Работа системы оповещения не устраивает жителей Заиграево
Текст: Карина Перова
Накануне в Бурятии прошла очередная комплексная проверка системы оповещения населения. Электросирены включали с 10:40 до 10:43. Жители улицы Спортивная в поселке Заиграево пожаловались, что никаких звуковых сигналов слышно не было.
«Надо чтобы все жители слышали сирену», - считают люди.
В районном отделе ГО ЧС подчеркнули, что в поселке стоят две сирены. Но признали, что их недостаточно, поскольку райцентр стремительно застраивается.
«Разработана ПСД на создание муниципальной системы оповещения, где предусмотрено 9 точек оповещения. Стоимость на район составляет 244 млн руб. Сейчас проводятся работы по изысканию финансовых средств», - прокомментировали специалисты.