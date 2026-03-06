Зурхай на пятницу, 6 марта

Благоприятно: для людей рожденных в годы Овцы, Курицы, Обезьяны, Лошади и Обезьяны; проводить ритуал «Даллага» относительно приумножения овец, совершать добродетельные дела, строить печь и подавлять духа «Си».



Неблагоприятно: для людей рожденных в годы Тигра и Зайца; для занятий государственными делами, торговли, строительства дома. День не подходит для похорон.



Стрижка волос: к потере и ущербу имущества.



Дорога: неблагоприятно для дальних поездок и путешествий, особенно на восток.



Фото: Номер один