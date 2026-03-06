Общество 06.03.2026 в 06:02

Зурхай на пятницу, 6 марта

18-й лунный день
Текст: Алена Викулина
Зурхай на пятницу, 6 марта
Благоприятно: для людей рожденных в годы Овцы, Курицы, Обезьяны, Лошади и Обезьяны; проводить ритуал «Даллага» относительно приумножения овец, совершать добродетельные дела, строить печь и подавлять духа «Си».

Неблагоприятно: для людей рожденных в годы Тигра и Зайца; для занятий государственными делами, торговли, строительства дома. День не подходит для похорон.

Стрижка волос: к потере и ущербу имущества.

Дорога: неблагоприятно для дальних поездок и путешествий, особенно на восток.

зурхай

ЗУРХАЙ
с 4 по 10 марта

