В Улан-Удэ депутаты оценили развитие демографии, социальных программ и бурятского языка

В горсовете Улан-Удэ прошло заседание, на котором народные избранники рассмотрели три ключевых вопроса: демографическая обстановка, социальная и молодежная политика и развитие бурятского языка. Главным докладчиком выступила заместителя мэра — председатель Комитета по социальной и молодежной политике администрации города Ирина Ковалева.

Демография

В Улан-Удэ есть утвержденная программа, рассчитанная до 2030 года, которая направлена на улучшение демографической ситуации. В рамках этой программы будут реализовываются меры по поддержке семьи, улучшению здоровья граждан, продлению активного долголетия и повышению общего уровня благополучия жителей города. Ожидается, что эти шаги приведут к росту численности населения. План состоит из 12 разделов и 62 мероприятий.

Согласно зачитанным данным в 2025 году, в Улан-Удэ родилось больше детей, чем в 2024 году. В этом году количество состоящих беременных женщин растет. Тем не менее есть явный отток молодежи в другие регионы, поэтому перед городом стоит задача создать условия для занятости молодежи, родителей, трудоустройство женщин после декретного отпуска. В текущем году организованы 30 групп продленного дня в 14 школах города. Их посещает 714 детей, есть 3 группы в детских садах.

- Организация таких мер помогает молодым мамам выйти на работу с декретного отпуска, заняться малым бизнесом и получить новую профессию. И принимать решение о дальнейшем пополнении семей, - заявляет председатель Комитета по социальной и молодежной политике администрации города Ирина Ковалева.

Также в Улан-Удэ продолжается создание детских комнат и уголков в 20 учреждениях подобные места организованы.

Еще одна мера на поддержку демографии, это временное трудоустройство подростков. На реализацию этого проекта было потрачено более 4 млн. рублей, за прошлый год было трудоустроено 1140 подростков. Такая мера – это профилактика правонарушений среди молодежи.

Следующее важное направление демографии – это привлечение старшего поколения в общественную жизнь города. В городе есть 57 клубов по интересам среди серебренного возраста. Для сохранения активного долголетия есть много направлений для сохранения здоровья. Постоянно занимаются более 3500 пенсионеров города.

- Мы надеемся, что активные бабушки и дедушки будут помогать в воспитании внуков. А семьи будут принимать решение о рождении детей в будущем, - отметила Ирина Ковалева.

За пять лет в городе по программе по улучшению жилищных условий воспользовались мерой 56 семей, из них 31 многодетная семья.

- Развитие демографии в Улан-Удэ является самым важным и приоритетным. В целом, мы как депутаты удовлетворены той работой, которую проводят структурные подразделения города. Есть вопросы, которые нужно решать с учетом мнения депутатов, - отметил председатель Комитета по социальной политике горсовета Улан-Удэ Денис Егоров.

В ходе бурного обсуждения депутат Чингис Болотов предложил создать в городе проектный офис по аналогии с проектом «бесшовного патриотизма». По его мнению, новая структура должна заниматься поддержкой молодых семей и повышением ценности статуса семьи среди молодежи в социальных сетях и с возможным привлечением представителей религиозных конфессий.

Социальные программы

На второй повестке депутаты выслушали отчет о реализации социальной и молодежной политики. Бюджет — более 80 млн рублей. Средства были направлены на патриотическое воспитание в рамках профильного года в Улан-Удэ, поддержку старшего поколения и вовлечение горожан в общественную жизнь.

Как отметил депутат Андрей Сухоруков, некоторые представители старшего поколения нуждаются в помещениях для активных занятий. Для такой категории граждан необходим свой дом на будущее.

На данный момент результатом реализации социальной программы стало, что в Улан-Удэ работает совет работающей молодежи, который направлен на поддержку профильной молодежи. Функционирует клуб молодых семей с активными участниками около 1000 человек, есть сообщество студенческой молодежи. Все они способствуют эффективному решению социальных вопросов и формируют позитивную атмосферу сотрудничества.

Особое внимание уделили работе с молодежью. Городской Молодежный центр активно привлекал грантовые средства, что позволило запустить четыре проекта по обучению активных молодых людей и социализации подростков из группы риска. Кроме того, продолжили работу семейные клубы, где дети и родители проводят досуг вместе.

Бурятский язык

Завершающей важной темой стала реализация программы по сохранению и развитию бурятского языка, стартовавшей в 2024 году. На эти цели было выделено порядка 4 млн рублей. Финансирование пошло на создание языковой среды в образовательных учреждениях и общественных пространствах — школах, детсадах, парках, стадионах и территориях ТОС.

Председатель комитета Денис Егоров отметил насыщенную работу в этом направлении и выразил заинтересованность депутатов в одной из инициатив: «Есть подпрограмма по обучению сотрудников мэрии бурятскому языку. Мы хотим к ней присоединиться, этот вопрос давно назрел».

Как отметил депутат Чингис Болотов, что на уровне его семьи отметил результат работы по популяризации бурятского языка.

- Момент уже назрел, поэтому осталось дело за нами в плане изучения бурятского языка. Администрация города: руководители и работники должны говорить на бурятском языке, - отметил Денис Егоров.