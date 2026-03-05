В Улан-Удэ капитально отремонтируют школу №1

В Улан-Удэ стартует первый в истории школы №1 капремонт. Работы пройдут в сжатые сроки с сохранением исторического облика здания, но учебное заведение станет современным, комфортным для детей. Об этом мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков сообщил во время посещения школы.– Школа – одна из старейших в нашем городе. Основное здание построено еще в 1939 году. Школа признана объектом историко-культурного наследия – в годы войны здесь был эвакогоспиталь, выхаживали раненых. Поэтому фасад останется в первозданном виде, особое внимание уделят штукатурным и малярным работам. Также будет сделана подсветка, благоустройство прилегающий территории, – сказал Игорь Шутенков.Зато всё внутреннее пространство кардинально изменится: будет укреплён фундамент, заменены окна, двери, полы, система вентиляции и инженерные коммуникации. Строители выровняют стены и создадут современное пространство для учеников.Будет приведена в порядок прилегающая территория, появится новая пешеходная дорожка.– Кроме того, закупим новую мебель и оборудование, необходимые для полноценного учебного процесса. Уверен, что после завершения ремонта дети будут довольны новыми условиями, – отметил мэр.Обновления ждали и учителя, и родители. Татьяна Селиванова преподает биологию и химию, сама училась в школе №1 и работает здесь уже 36 лет.– Во время моей работы были ремонты небольшие, но капитального не было. Мы мечтаем о светлых кабинетах, о новейших технологиях, которые помогут учить наших юных гениев, весь коллектив в ожидании чуда, – сказала педагог.На капитальный ремонт будет выделено более 106 млн рублей, на приобретение интерактивных досок, мебели и т.д. планируется еще более 7,6 млн рублей.У Екатерины Косынкиной в школе учатся двое детей.– Когда узнали о предстоящем ремонте, обрадовались – мы долго ждали. Верим, что все изменения будут во благо наших детей. А, вообще, школа наша замечательная. Всегда царит атмосфера взаимовыручки. Когда был день подготовки к ремонту школы, все тоже объединились. Пришло очень много родителей, пришли дети, учителя, было такое сплочение. Сейчас дети уже несколько дней учатся в других школах, там им, конечно, тоже нравится, но все с предвкушением ждут возращения в родную школу, – говорит она.На время ремонта учащиеся младших классов временно перешли в школу №2, а старшеклассники – в школу №51. Для тех, кому необходимо, организован специальный подвоз.Помимо школы №1, в этом году капремонт ждет школу №46, детский сад «Чебурашка» и гимназию №14.