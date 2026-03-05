Общество 05.03.2026 в 15:13

В Улан-Удэ осудили фермера

Бизнесмен «пририсовал» несколько миллионов к реальной стоимости доильных аппаратов
Текст: Макар Захаров
В Улан-Удэ осудили фермера
Фото «Номер один»

Железнодорожный районный суд вынес приговор в отношении индивидуального предпринимателя. Его признали виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ – «Мошенничество».

В Управлении Федеральной службы безопасности России по Республике Бурятия установили, что преступная схема была реализована при получении государственной поддержки. Для получения субсидии на приобретение доильного оборудования индивидуальный предприниматель обратился в Минсельхоз РБ.

С целью хищения бюджетных средств он предоставил чиновникам документы, содержащие заведомо ложные сведения о реальной стоимости техники. ИП искусственно завысил цену оборудования с 12,58 млн рублей до 20 млн рублей.

«На основании предоставленных документов он получил субсидию из республиканского бюджета в размере 10 млн рублей, тогда как фактически имел право на получение 6,29 млн рублей», – проинформировали наше издание в пресс-службе.

Таким образом, противоправными действиями бизнесмена республиканскому бюджету был причинен ущерб на сумму 3,7 млн рублей.

Суд, рассмотрев материалы дела, счел доказательства, собранные региональным УФСБ, достаточными для вынесения обвинительного приговора. Индивидуальному предпринимателю назначено наказание в виде лишения свободы сроком на три года условно.

«Ущерб возмещен в полном объеме. Приговор вступил в законную силу», – добавили в пресс-службе.

