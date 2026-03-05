Общество 05.03.2026 в 15:14

В Бурятии зэков пытались снабдить телефонами, спрятав их в погрузчике

Гаджеты находились в моторном отсеке
Текст: Карина Перова
В Бурятии зэков пытались снабдить телефонами, спрятав их в погрузчике

В Бурятии сотрудники исправительной колонии № 2 пресекли очередную попытку доставки телефонов осужденным. Во время планового обхода прилегающей территории учреждения они обратили внимание на стоящий возле режимного объекта погрузчик.

В ходе досмотра транспорта в моторном отсеке обнаружили три полимерных свертка, в которых находилось 9 смартфонов. Сейчас проводится проверка, чтобы установить причастных к организации доставки, отметили в УФСИН по РБ.

За такие передачи предусмотрена административная ответственность – наложение штрафа до 50 тысяч рублей с конфискацией запрещенных предметов.

За повторное деяние грозит уголовная ответственность (ст. 321.1 УК РФ) – предусмотрено наказание вплоть до 2 лет лишения свободы.


Теги
незаконная передача колония УФСИН

