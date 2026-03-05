В Улан-Удэ 24-летний кладмен делал тайники в подъездах

В Октябрьском районе Улан-Удэ полицейские повязали 24-летнего горожанина, занимавшегося распространением наркотиков через тайники. Главным мотивом, по словам задержанного, стали легкие деньги.

Ранее он не привлекался к уголовной ответственности. «Работу» нашел в одном из мессенджеров. Молодой человек зарегистрировался в теневом онлайн-магазине и получил оптовую партию наркотиков. Улан-удэнец расфасовывал свертки и делал закладки в подъездах многоквартирных домов, фотографируя места тайников и отправляя координаты.

«Молодой человек попал в поле зрения оперативников после мониторинга интернет-пространства. Задержание производилось в результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий. После установления личности подозреваемого был проведён обыск по месту его проживания», - рассказали в МВД по Бурятии.

В квартире юноши обнаружили свертки с наркотическими средствами: эфедроном (около 22 граммов) и клефедроном (около 24,5 граммов). «Дурь» изъяли.

На кладмена завели уголовное дело. Ему грозит наказание от 10 до 20 лет лишения свободы. Расследование продолжается.