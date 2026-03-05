Улан-Удэ примет первый международный Евро-Азиатский форум фтизиатров

В Улан-Удэ с 11 по 13 марта состоится первый международный Евро-Азиатский форум фтизиатров «Туберкулёз и болезни лёгких: международный диалог и сотрудничество». Запланированы пленарная сессия, тематические семинары, конференция молодых учёных, профильные школы и мастер-классы, рассказали в минздраве Бурятии.

Площадкой масштабного профессионального события станет Национальная библиотека. На форум прибудут представители шести стран СНГ и Монголии. С докладами выступят свыше тысячи специалистов из разных регионов России и более ста ведущих экспертов.

«Форум станет значимой международной площадкой для обмена опытом, укрепления сотрудничества и поиска эффективных решений в сфере фтизиатрии и других респираторных заболеваний», - считают организаторы.

В первый день, 11 марта в 11:00, состоится пресс-конференция, где обсудят современные подходы к профилактике, диагностике и лечению туберкулёза, а также приоритетные направления развития специализированной службы. В ней примут участие министр здравоохранения Бурятии Евгения Лудупова, главный врач Республиканского клинического противотуберкулёзного диспансера Валерий Кожевников, главный внештатный специалист-фтизиатр минздрава России Ирина Васильева и директор Новосибирский научно-исследовательский институт туберкулёза, главный внештатный фтизиатр Сибири и Дальнего Востока Наталья Ставицкая.