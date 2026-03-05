Общество 05.03.2026 в 16:18

Улан-Удэ примет первый международный Евро-Азиатский форум фтизиатров

Он состоится в Национальной библиотеке Бурятии
A- A+
Текст: Карина Перова
Улан-Удэ примет первый международный Евро-Азиатский форум фтизиатров
Фото: архив «Номер один»

В Улан-Удэ с 11 по 13 марта состоится первый международный Евро-Азиатский форум фтизиатров «Туберкулёз и болезни лёгких: международный диалог и сотрудничество». Запланированы пленарная сессия, тематические семинары, конференция молодых учёных, профильные школы и мастер-классы, рассказали в минздраве Бурятии.

Площадкой масштабного профессионального события станет Национальная библиотека. На форум прибудут представители шести стран СНГ и Монголии. С докладами выступят свыше тысячи специалистов из разных регионов России и более ста ведущих экспертов.

«Форум станет значимой международной площадкой для обмена опытом, укрепления сотрудничества и поиска эффективных решений в сфере фтизиатрии и других респираторных заболеваний», - считают организаторы.

В первый день, 11 марта в 11:00, состоится пресс-конференция, где обсудят современные подходы к профилактике, диагностике и лечению туберкулёза, а также приоритетные направления развития специализированной службы. В ней примут участие министр здравоохранения Бурятии Евгения Лудупова, главный врач Республиканского клинического противотуберкулёзного диспансера Валерий Кожевников, главный внештатный специалист-фтизиатр минздрава России Ирина Васильева и директор Новосибирский научно-исследовательский институт туберкулёза, главный внештатный фтизиатр Сибири и Дальнего Востока Наталья Ставицкая.

Теги
форум фтизиатров

Все новости

В Монголии бизнес модернизирует роддом
05.03.2026 в 17:02
Госслужащих Бурятии обучили работе с нейросетями
05.03.2026 в 16:49
Житель Бурятии отсудил 2 млн за опасное падение с высоты
05.03.2026 в 16:39
В Улан-Удэ фирма известного строителя подвела чиновника под уголовку
05.03.2026 в 16:34
Улан-Удэ примет первый международный Евро-Азиатский форум фтизиатров
05.03.2026 в 16:18
В Улан-Удэ 24-летний кладмен делал тайники в подъездах
05.03.2026 в 15:45
В Бурятии зэков пытались снабдить телефонами, спрятав их в погрузчике
05.03.2026 в 15:14
В Улан-Удэ осудили фермера
05.03.2026 в 15:13
В Улан-Удэ капитально отремонтируют школу №1
05.03.2026 в 14:54
Застройщики оказались без денег
05.03.2026 в 14:51
ЗУРХАЙ
с 4 по 10 марта

Читайте также
В Монголии бизнес модернизирует роддом
Здание было построено еще в 1942 году и не соответствует планам властей по повышению рождаемости
05.03.2026 в 17:02
В Улан-Удэ фирма известного строителя подвела чиновника под уголовку
Из четырех проектов очистных сооружений «Алмаз» не разработал ни одного
05.03.2026 в 16:34
В Улан-Удэ 24-летний кладмен делал тайники в подъездах
В том числе прятал наркотики в электрощитах
05.03.2026 в 15:45
В Бурятии зэков пытались снабдить телефонами, спрятав их в погрузчике
Гаджеты находились в моторном отсеке
05.03.2026 в 15:14
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru