В Монголии бизнес модернизирует роддом

Группа MCS начала за свой счет комплексную реконструкцию муниципального родильного и гинекологического отделения в аймаке Баянхонгор Монголии. Об этом сообщает портал «Монцамэ». Историческое здание, построенное еще в 1942 году, нуждается в капитальном ремонте, чтобы создать условия, позволяющие ежегодно принимать в среднем 1300 новорождённых в безопасной и комфортной обстановке.

В рамках работ планируется полностью реконструировать трёхэтажное здание площадью 1774,08 квадратных метров, обновить системы кондиционирования воздуха, сигнализации, вызова медперсонала, газоснабжения и видеонаблюдения. Эти работы осуществляет компания "Номин ундрах ургуу", начать ремонт предполагалось в ноябре 2025 года, а сдача объекта запланирована на апрель текущего года.

Министр здравоохранения Жигжидсурэнгийн Чинбурэн подчеркнул, что масштабные инвестиции частного сектора в здравоохранение в рамках социальной ответственности могут стать примером для других аймаков. В рамках программы правительства Монголии на 2024–2028 годы предусмотрена поддержка таких инвестиций через налоговые льготы.

Например, поправки к закону о налоге на прибыль юридических лиц позволяют налогоплательщикам напрямую вычитать до одного процента своего налогооблагаемого дохода за счет социально ориентированных инвестиций, пожертвований и поддержки. Для бизнеса с доходом в 500 миллионов тугриков это означает возможность уменьшения налоговых обязательств на 5 миллионов тугриков. Эти меры распространяются на проекты, связанные с охраной окружающей среды, защите культурного наследия, созданием условий для пожилых, инвалидов и детей, строительством дорог, снижением ущерба от бедствий, развитием спорта, образования, науки и поддержки государственных и муниципальных учреждений здравоохранения.