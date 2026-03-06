Общество 06.03.2026 в 09:31
В Бурятии водитель «Мерседеса» отказался дышать в трубочку
Мужчину до приезда коллег удерживал начальник отдела полиции
Текст: Карина Перова
В Иволгинском районе Бурятии вечером 28 февраля нетрезвый водитель «Мерседеса» угодил в ДТП, съехав с дороги. Очевидцы рассказали о произошедшем начальнику отдела полиции Александру Биликтуеву, находившемуся неподалеку.
Правоохранитель убедился, что за рулем иномарки действительно находился мужчина с признаками алкогольного опьянения. Медицинская помощь ему не потребовалась. Полицейский вызвал на место экипаж ДПС и удерживал автомобилиста до приезда инспекторов.
Выяснилось, что машиной управлял 35-летний улан-удэнец. При этом у него нет права управления ТС.
«От прохождения освидетельствования на состояние опьянения он отказался. Иномарка была перемещена на специализированную штрафстоянку», - рассказали в МВД по Бурятии.
Тегипьяная езда МВД ГАИ