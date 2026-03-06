Общество 06.03.2026 в 09:34

Тувинского депутата Цаликова обвинили в создании ОПГ

Бывший первый заместитель министра обороны Шойгу окончательно вышел из доверия
A- A+
Текст: Иван Иванов
Тувинского депутата Цаликова обвинили в создании ОПГ
Бывший заместитель министра обороны России и депутат парламента Тывы Руслан Цаликов оказался в центре очередного коррупционного  скандала, связанного с подозрением в создании преступного сообщества, расхищавшего бюджетные средства. Официальные представители Следственного комитета России сообщили, что Цаликов стал подозреваемым по нескольким эпизодам, связанным с хищением денег и их отмыванием. В частности, ему инкриминируют участие в 12 случаях растраты и отмывания средств, а также два эпизода получения взяток.

Следствие считает, что в период с 2017 по 2024 годы Цаликов создал преступное сообщество, которое похищало федеральные деньги и легализовывало их через финансовые операции. В эти годы он занимал должность первого заместителя министра обороны РФ, курируя медийную и PR-активность ведомства, будучи одним из ближайших соратников Сергея Шойгу. После назначения нового министра обороны в июне 2024 года, Андрея Белоусова, Цаликов покинул министерство вместе с другими заместителями Шойгу.

В сентябре 2024 года Цаликов стал депутатом парламента Тывы — региона, связанного с Шойгу, и рассматривался как кандидат на должность сенатора. Это должно было обеспечить ему неприкосновенность. Однако вариант с сенатором у него не удался. Несмотря на поддержку Сергея Шойгу, следственные органы объявили его подозреваемым по делу о создании преступного сообщества, и вопрос о мере пресечения сейчас решается.

Эта ситуация стала очередным ударом по репутации бывших высокопоставленных чиновников, связанных с Сергеем Шойгу. Сам Цаликов пока не комментировал обвинения.

Фото: GigaChat

Все новости

В Бурятии ремонтируют мост через реку Улгана
06.03.2026 в 16:27
Открыть компанию в Гонконге
06.03.2026 в 16:20
В Бурятии начальницу почты осудили за хищения
06.03.2026 в 15:52
В УФСИН по Бурятии передали бойцам СВО технику на миллион
06.03.2026 в 15:43
В Бурятии райсуд не стал наказывать водителя за смертельное ДТП
06.03.2026 в 15:36
Власти Улан-Удэ готовятся к сезону лесных пожаров
06.03.2026 в 14:49
В Забайкалье каждое второе смертельное ДТП совершается в опьянении
06.03.2026 в 13:30
В Иркутске против «выживальщика» завели уголовное дело
06.03.2026 в 13:13
Жительниц Улан-Удэ поджидал «цветочный патруль»
06.03.2026 в 13:12
Медицинский поезд «Святой Пантелеймон» 10 марта начнет работу на станциях ВСЖД
06.03.2026 в 12:51
ЗУРХАЙ
с 4 по 10 марта

Читайте также
В Бурятии ремонтируют мост через реку Улгана
Сооружение возвели еще во времена строительства БАМа
06.03.2026 в 16:27
В УФСИН по Бурятии передали бойцам СВО технику на миллион
В составе груза – оборудование и комплектующие
06.03.2026 в 15:43
Власти Улан-Удэ готовятся к сезону лесных пожаров
Подготовительные работы начались еще прошлой осенью
06.03.2026 в 14:49
В Забайкалье каждое второе смертельное ДТП совершается в опьянении
Водители, ранее лишенные прав за пьянку, продолжают ездить на дорогах
06.03.2026 в 13:30
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru