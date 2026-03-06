Тувинского депутата Цаликова обвинили в создании ОПГ

Бывший заместитель министра обороны России и депутат парламента Тывы Руслан Цаликов оказался в центре очередного коррупционного скандала, связанного с подозрением в создании преступного сообщества, расхищавшего бюджетные средства. Официальные представители Следственного комитета России сообщили, что Цаликов стал подозреваемым по нескольким эпизодам, связанным с хищением денег и их отмыванием. В частности, ему инкриминируют участие в 12 случаях растраты и отмывания средств, а также два эпизода получения взяток.Следствие считает, что в период с 2017 по 2024 годы Цаликов создал преступное сообщество, которое похищало федеральные деньги и легализовывало их через финансовые операции. В эти годы он занимал должность первого заместителя министра обороны РФ, курируя медийную и PR-активность ведомства, будучи одним из ближайших соратников Сергея Шойгу. После назначения нового министра обороны в июне 2024 года, Андрея Белоусова, Цаликов покинул министерство вместе с другими заместителями Шойгу.В сентябре 2024 года Цаликов стал депутатом парламента Тывы — региона, связанного с Шойгу, и рассматривался как кандидат на должность сенатора. Это должно было обеспечить ему неприкосновенность. Однако вариант с сенатором у него не удался. Несмотря на поддержку Сергея Шойгу, следственные органы объявили его подозреваемым по делу о создании преступного сообщества, и вопрос о мере пресечения сейчас решается.Эта ситуация стала очередным ударом по репутации бывших высокопоставленных чиновников, связанных с Сергеем Шойгу. Сам Цаликов пока не комментировал обвинения.Фото: GigaChat