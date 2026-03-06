Домой из украинского плена вернулись еще пятеро бойцов из Бурятии

Вчера, 5 марта, Россия и Украина провели обмен пленными по формуле 200 на 200. В числе возвращенных – пять бойцов из Бурятии. Об этом сообщили глава республики Алексей Цыденов и уполномоченный по правам человека в РБ Юлия Жамбалова.

Омбудсмен рассказала, что всех российских военнослужащих доставили для прохождения лечения и реабилитации в медицинские учреждения минобороны РФ.

Один из бурятских бойцов перестал выходить на связь с семьей в мае 2025 года. В конце июня его дочери поступил звонок в Телеграме с закрытого номера. Ей заявили, что отец находится в плену и позволили с ним поговорить, но дали на это всего три минуты.

Второй участник СВО пропал без вести в августе 2025 года. А в октябре того же года его супруга увидела в Интернете интервью с ним. Третий боец последний раз выходил на связь в июле 2025 года, а в августе его матери прислали видео о том, что он находится в плену. Еще один военный находился в плену с июня 2025 года, содержался в тюрьме под Львовом.

В итоге всех пятерых мужчин включили в список на обмен.

Ранее обмен пленными, в числе которых был наш земляк, состоялся 5 февраля.