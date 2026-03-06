В Улан-Удэ на перекрестке улиц Ринчино и Ченкирова изменится движение

С 28 марта в Улан-Удэ на перекрестке улицы Ринчино и отворота в направлении улицы Ченкирова изменится схема дорожного движения. А именно – поменяются знаки преимущественного права проезда.

В комитете по транспорту администрации города пояснили, что движение по улице Ринчино в направлении школы № 108 и обратно будет осуществляться по главной дороге. А в сторону улицы Ченкирова и прилегающих микрорайонов и обратно – по второстепенной дороге.

«Эти изменения сделаны для безопасной перевозки детей и улучшения дорожного движения. Решение было принято 3 марта комиссией по безопасности дорожного движения при администрации Улан-Удэ», - заявили в мэрии.