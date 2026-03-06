Жительница Бурятии ради выигрыша в 5 тысяч потеряла почти 300

52-летнюю жительницу Кабанского района Бурятии развели мошенники от лица работодателя. Они взломали страницу последнего и написывали ей сообщения от его лица, чтобы выманить данные банковской карты для оформления кредитов.

- Ей поступило сообщение в соцсети из профиля ее работодателя. Собеседник поинтересовался, как у нее дела, и пригласил поучаствовать в акции, организованной, якобы, одним из банков, чтобы заработать 5 тысяч рублей. Она согласилась и отправила номер своей банковской карты, а также шесть раз сообщила четырехзначные коды, которые приходили в смс, - рассказали в полиции.

На следующий день женщина попыталась зайти в мобильное приложение банка, но не смогла. Когда обратилась на горячую линию ей пояснили, что личный кабинет заблокирован в связи с подозрением на мошеннические действия, а также сообщили о наличии у нее двух займов на сумму 290 тысяч.

Фото: freepik