Как выбрать свежий букет

На что обратить внимание при выборе букета
Как выбрать свежий букет

«Как выбрать букет, чтобы он как можно дольше радовал получателя?»
Светлана

Подаренный букет — всегда радость, но как обидно, когда он увядает уже на второй день! Чтобы этого не случилось, специалисты Роспотребнадзора и профессиональные флористы советуют подойти к выбору цветов осознанно. Причем начиная с места покупки. Отдавайте предпочтение проверенным продавцам с сертифицированной продукцией.

Продавец обязан предоставить вам полную информацию о товаре на русском языке, включая наименование цветов, данные о себе, дату срезки, то есть срок годности, и цену, а также выдать кассовый или товарный чек. Для импортных цветов продавец должен иметь фитосанитарный сертификат.

На что обратить внимание при выборе букета?

Лепестки и бутоны. Лепестки должны быть упругими, эластичными, яркими, без коричневых краев, пятен и признаков подсыхания. Лучше выбирать полураскрытые бутоны — такие цветы простоят дольше. У роз хорошим признаком считаются так называемые "рубашечные" лепестки у основания бутона.

Стебли и листья. Стебель должен быть зеленым, плотным и упругим, без мягких или потемневших участков, слизи и признаков сухости. Листья — яркими, без пятен и повреждений.

Запах. Резкий или неприятный запах — тревожный сигнал, он может указывать на загнивание .

Упаковка. Осмотрите упаковку и подложку — на них не должно быть плесени или влажных пятен. Это признак того, что цветы хранились правильно.

Как выбрать свежий букет
