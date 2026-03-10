Постановка на налоговый учет для иностранца

«Как изменились правила постановки на налоговый учет для иностранных граждан?»

Виктор М.

С 28 февраля этого года в России действуют новые правила постановки на налоговый учет иностранцев. Теперь процедура учитывает больше категорий граждан, а подтверждающим документом стала выписка из Единого госреестра налогоплательщиков. Она действует вместо прежних свидетельств и уведомлений.

Закон дополнил список иностранцев, которые обязаны встать на учет в налоговой. Теперь в него входят:

— иностранцы, зарегистрированные как индивидуальные предприниматели по законодательству стран ЕАЭС (Евразийского экономического союза);

— те, кто оказывает услуги физическим лицам в электронной форме;

— лица, осуществляющие расчеты или реализующие товары на территории России.

Эти изменения внесены Федеральным законом № 100-ФЗ и касаются статьи 83 Налогового кодекса.

С 2026 года вместо свидетельств и уведомлений о постановке на учет иностранцам выдают выписку из Единого государственного реестра налогоплательщиков. Это унифицированный документ, который подтверждает статус.

Узнать ИНН иностранцу можно так же, как и российским гражданам, — через сайт ФНС. На главной странице есть сервис «Узнать ИНН». Достаточно ввести данные, и система покажет номер налогоплательщика. Там же можно получить электронную выписку.

Если вы иностранец и попадаете в новые категории (ИП в ЕАЭС, электронные услуги, расчеты или торговля), вам обязательно нужно встать на учет. Подтверждением теперь служит выписка из реестра, а сам ИНН можно узнать онлайн без лишних походов в инспекцию.

Для более детальной информации лучше зайти на официальный сайт ФНС или обратиться в налоговую по месту пребывания.

Фото: freepik