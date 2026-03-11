«Что делать, если получил судебный приказ о взыскании задолженности? Можно ли его как-то отменить?»

Виктор

Судебный приказ часто становится неожиданностью: должника не вызывают в суд, заседания не проводят, а документ уже может стать основанием для взыскания денег. Это постановление мировой судья выносит единолично по заявлению взыскателя — банка, управляющей компании, налоговой. Суд рассматривает только документы кредитора, без участия должника. Срок вынесения — обычно пять дней, а максимальная сумма требований — 500 тысяч рублей.

Важно понимать, что судебный приказ — это не окончательное решение о долге, а упрощенная процедура. Его легко вынести, но так же легко и отменить, если вовремя заявить возражения.

Главное правило — уложиться в 10 дней

Срок подачи возражений — десять дней со дня получения копии приказа. Отсчет идет не с даты вынесения, а с момента, когда вы фактически узнали о документе.

Если срок пропущен, его можно восстановить, но только при уважительных причинах (болезнь, командировка, если письмо пришло на старый адрес). Тогда вместе с возражениями подают ходатайство о восстановлении срока. Последствия пропуска без уважительных причин серьезные: приказ вступает в силу, и начинается принудительное взыскание.

Как составить и подать возражение

Закон не требует особых оснований. Достаточно написать заявление о несогласии с требованиями взыскателя. Мотивы могут быть любыми: вы не согласны с суммой, считаете, что срок давности истек, долг уже оплачен, или просто хотите, чтобы дело рассмотрели в обычном исковом порядке. В заявлении укажите номер дела, дату приказа, свои данные и данные взыскателя, а также кратко изложите само несогласие. Госпошлина за подачу возражений не взимается.

Подать заявление можно лично через канцелярию мирового судьи (реквизиты есть в приказе), заказным письмом с уведомлением и описью вложения или через электронные сервисы, если суд их принимает. Главное — сохранить подтверждение отправки: отметку на своем экземпляре, почтовую квитанцию или электронное уведомление.

Что происходит после отмены

Если возражения поступили вовремя, судья обязан отменить судебный приказ. Никаких заседаний для этого не требуется. Выносится определение, которое направляется сторонам.

После отмены:

— Если приставы уже начали взыскание, основание для него отпадает. Нужно передать им копию определения и подать заявление о прекращении исполнительного производства.

— Если деньги уже списали, можно требовать их возврата (обычно через суд).

— Кредитор не лишается права требовать долг, но теперь он должен подавать иск. Дело перейдет в обычное исковое производство — с вызовами сторон, изучением доказательств и возможностью спорить по существу.

Отмена приказа — это не списание долга, а возможность защитить свои права в полноценном судебном разбирательстве.

