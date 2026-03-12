Общество 12.03.2026 в 09:00

Регистрация по месту жительства — прописка

A- A+
Текст: Номер один
Регистрация по месту жительства — прописка

«Может ли собственник выписать человека из квартиры?»
Иляна З.

В законе нет слова «прописка», есть «регистрация по месту жительства». А «выписать» на юридическом языке значит «снять с регистрационного учета». В статье мы будем использовать привычные бытовые выражения, но иметь в виду именно эти официальные процедуры.

Кто и при каких условиях может снять человека с учета

Собственник квартиры имеет право распоряжаться своим жильем: жить самому, регистрировать других, сдавать, продавать, дарить. Но выписать человека без его согласия напрямую, через паспортный стол, он не может. Для этого нужно либо добровольное заявление самого прописанного, либо решение суда.

Зарегистрированный человек, в свою очередь, получает только право проживания. Он не может распоряжаться квартирой или прописывать туда кого-то еще (кроме своих несовершеннолетних детей).

Инициировать снятие с учета могут разные лица в зависимости от ситуации. Сам собственник или его представитель по доверенности вправе подать заявление, если жилец согласен выписаться добровольно. Если собственник признан недееспособным, от его имени действует опекун. В случае с муниципальным жильем инициатором может выступать наймодатель или уполномоченный орган, но только при условии, что вопрос решается через суд.

Когда можно выписать без согласия

Закон допускает принудительное снятие с учета только в строго определённых случаях и, как правило, через суд. Это возможно, если:
— человек сам подал заявление о регистрации по новому месту жительства;
— суд признал его безвестно отсутствующим или умершим;
— регистрация изначально была фиктивной или оформлена с нарушением закона (это устанавливает суд);
— есть решение суда о выселении или прекращении права пользования жильем;
— органы МВД выявили поддельную регистрацию.

Во всех остальных ситуациях — например, если человек не платит за коммуналку, ведет себя неадекватно или просто мешает — собственнику придется обращаться в суд.

Фото: freepik

Теги
справбюро

Все новости

Жительница Бурятии воссоединилась с четырьмя детьми спустя 10 лет
12.03.2026 в 10:16
Фонд капремонта Бурятии обяжут отремонтировать тысячу домов
12.03.2026 в 10:13
Парочка из Бурятии оборудовала 11 закладок с «дурью»
12.03.2026 в 09:56
Любопытство и дружба подкосили бюджет жительниц Бурятии
12.03.2026 в 09:52
В мэрии Улан-Удэ озвучили даты весенних каникул
12.03.2026 в 09:31
Арадай Хуралай Түрүүлэгшэ Данил Турпановые амаршалба
12.03.2026 в 09:30
Баскетболистки из Бурятии стали лучшими в ДФО
12.03.2026 в 09:22
В Бурятии посреди ночи из горящего дома эвакуировались 13 человек
12.03.2026 в 09:14
В Бурятии экс-чиновницу будут судить за взятку и превышение полномочий
12.03.2026 в 09:09
В Улан-Удэ поймали водителя-беглеца сбившего девушку
12.03.2026 в 09:03
ЗУРХАЙ
с 11 по 17 марта

Читайте также
Жительница Бурятии воссоединилась с четырьмя детьми спустя 10 лет
Женщине помогли восстановить родительские права
12.03.2026 в 10:16
Фонд капремонта Бурятии обяжут отремонтировать тысячу домов
Прокуратура обратилась с иском в суд
12.03.2026 в 10:13
Парочка из Бурятии оборудовала 11 закладок с «дурью»
Сельчане вступили в преступную группу в сентябре 2025 года
12.03.2026 в 09:56
Любопытство и дружба подкосили бюджет жительниц Бурятии
Женщины повелись на простейшие схемы мошенников
12.03.2026 в 09:52
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru