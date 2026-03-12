Регистрация по месту жительства — прописка

«Может ли собственник выписать человека из квартиры?»

Иляна З.

В законе нет слова «прописка», есть «регистрация по месту жительства». А «выписать» на юридическом языке значит «снять с регистрационного учета». В статье мы будем использовать привычные бытовые выражения, но иметь в виду именно эти официальные процедуры.

Кто и при каких условиях может снять человека с учета

Собственник квартиры имеет право распоряжаться своим жильем: жить самому, регистрировать других, сдавать, продавать, дарить. Но выписать человека без его согласия напрямую, через паспортный стол, он не может. Для этого нужно либо добровольное заявление самого прописанного, либо решение суда.

Зарегистрированный человек, в свою очередь, получает только право проживания. Он не может распоряжаться квартирой или прописывать туда кого-то еще (кроме своих несовершеннолетних детей).

Инициировать снятие с учета могут разные лица в зависимости от ситуации. Сам собственник или его представитель по доверенности вправе подать заявление, если жилец согласен выписаться добровольно. Если собственник признан недееспособным, от его имени действует опекун. В случае с муниципальным жильем инициатором может выступать наймодатель или уполномоченный орган, но только при условии, что вопрос решается через суд.

Когда можно выписать без согласия

Закон допускает принудительное снятие с учета только в строго определённых случаях и, как правило, через суд. Это возможно, если:

— человек сам подал заявление о регистрации по новому месту жительства;

— суд признал его безвестно отсутствующим или умершим;

— регистрация изначально была фиктивной или оформлена с нарушением закона (это устанавливает суд);

— есть решение суда о выселении или прекращении права пользования жильем;

— органы МВД выявили поддельную регистрацию.

Во всех остальных ситуациях — например, если человек не платит за коммуналку, ведет себя неадекватно или просто мешает — собственнику придется обращаться в суд.

Фото: freepik