Общество 06.03.2026 в 11:16
В феврале двух пропавших в Бурятии человек нашли мертвыми
Всего поисковики получили 53 заявки
Текст: Карина Перова
В отряде ЛизаАлерт Республики Бурятия обнародовали статистику поисков за минувший февраль. Всего добровольцы получили 53 заявки.
Им удалось найти живыми 40 пропавших, а погибшими – двоих. Также вышли на родных одного человека. Восемь заявок не подтвердилось.
«Не найденными остались двое. Их поиски продолжаются: распространяются ориентировки, проверяются свидетельства», - прокомментировали в отряде.
Напомним, в январе поисковикам поступило 68 заявок.