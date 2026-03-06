В феврале двух пропавших в Бурятии человек нашли мертвыми

В отряде ЛизаАлерт Республики Бурятия обнародовали статистику поисков за минувший февраль. Всего добровольцы получили 53 заявки.

Им удалось найти живыми 40 пропавших, а погибшими – двоих. Также вышли на родных одного человека. Восемь заявок не подтвердилось.

«Не найденными остались двое. Их поиски продолжаются: распространяются ориентировки, проверяются свидетельства», - прокомментировали в отряде.

Напомним, в январе поисковикам поступило 68 заявок.