Покупка холодильника

«На что обратить внимание при покупке холодильника?»

Дари Андреевна

Выбор холодильника — дело ответственное. Модели отличаются не только внешним видом, но и техническими характеристиками. Чтобы не ошибиться, стоит заранее разобраться в ключевых параметрах.

Для начала определитесь с конструкцией: холодильники бывают одно-, двух- и трехкамерными. Здесь всё зависит от объёма продуктов, которые вы привыкли хранить. Перед походом в магазин обязательно замерьте пространство, куда планируете поставить технику, — это избавит от проблем с установкой.

Оцените полезный объём морозильной и холодильной камер. Кому-то нужна большая морозилка для заготовок, а кто-то обходится минимальной.

Проверьте уплотнители на дверцах: они не должны быть слишком жесткими. Убедитесь в эластичности резинок и отсутствии повреждений.

Отдельное внимание — классу энергоэффективности. Холодильник работает круглосуточно, и от его экономичности напрямую зависят счета за свет. Производители делят технику на классы от A (самый экономичный) до G (самый затратный). Для дома специалисты советуют выбирать модели не ниже класса D. Информация об этом указана на специальной этикетке энергоэффективности, которая крепится на каждом приборе на видном месте и должна сохраняться при транспортировке.

