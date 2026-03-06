Жители Бурятии поинтересовались, почему убрали маршрут № 178

В Бурятии сельчане поинтересовались в телеграм-канале «Иволга-инфо.24/7», почему убрали маршрут № 178 «Улан-Удэ – Сотниково». «Раньше ведь он был», - вспоминают пассажиры.

В минтрансе РБ пояснили, что обслуживание маршрута осуществлялось на основании временного свидетельства. Для организации регулярных перевозок не раз объявлялся открытый конкурс на получение постоянного свидетельства, однако в связи с отсутствием заявок от перевозчиков конкурс признали несостоявшимися.

Когда срок действия временного свидетельства истек, дальнейшее функционирование маршрута стало невозможным.

«В случае, если появится перевозчик, заинтересованный в обслуживании данного направления, минтранс Бурятии готов выдать соответствующее свидетельство в установленном порядке», - отметили в министерстве.

Специалисты добавили, что жители Сотниково могут воспользоваться другими действующими маршрутами: №129 «Улан-Удэ – Сотниково», №177 «Улан-Удэ – Сотниково» и №131 «Улан-Удэ – Ошурково».