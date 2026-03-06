В Забайкалье раскрыли преступления совершенное без малого четверть века назад

Следователи Забайкальского края завершили расследование уголовного дела в отношении троих местных жителей, обвиняемых в убийствах трех человек, совершенных более 20 лет назад. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР РФ по Забайкальскому краю.По версии следствия, в ночь с 24 на 25 июля 2002 года обвиняемые, двое из которых были несовершеннолетними на момент преступления, напали на мужчину в гаражном кооперативе в Чите, причинив ему смертельные травмы. Позже, в декабре 2002 года, злоумышленники убили еще одного мужчину в ходе конфликта в автомобиле, после чего подожгли его тело, чтобы скрыть следы преступления. Также установлен факт убийства подростка, намеревавшегося сообщить правоохранительным органам о совершенных преступлениях; он был убит на глазах у других злоумышленников.Расследование, начавшееся более двух десятилетий назад, долгое время не приводило к результатам из-за отсутствия достаточных доказательств. Однако благодаря кропотливой работе следователей, криминалистов и использованию современных методов, включая ДНК-экспертизу, личность одного из погибших была установлена, а признательные показания одного из обвиняемых помогли пролить свет на детали преступлений.В рамках расследования было допрошено более сотни свидетелей, проведено свыше 40 допросов и очных ставок, а также назначено и выполнено более 20 судебных экспертиз. В отношении всех фигурантов избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, а дело передано в суд для утверждения обвинительного заключения и судопроизводства.Фото: Номер один