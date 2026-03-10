Коммунальщики отбиваются от жителей Улан-Удэ бумажными отчетами

В столице Бурятии разворачивается масштабное «восстание машин» против коммунальных служб. Жители города, устав от опасной халтуры на дорогах и во дворах, все чаще переводят свои претензии к МБУ «Комбинат по благоустройству» (КБУ) в твердый денежный эквивалент. В судебных залах кипят нешуточные страсти: здесь и расстрелянный щебнем «Мерседес», и «Хонда», улетевшая на трамвайные пути из-за ледяной колеи. Но, как показывает свежая практика Верховного суда Бурятии, наказать коммунальщиков рублем - задача ювелирная: система научилась обороняться «космическими» отчетами даже там, где асфальт превратился в каток.Первая история - классическое столкновение гламура и суровой коммунальной реальности. 27 февраля 2025 года жительница Улан-Удэ припарковала свой Mercedes-Benz CLS350 на Верхней Березовке. Место казалось безопасным - рядом с конечной остановкой 37-го маршрута и базой отдыха «Оранж Хаус». В это время городские службы активно готовились к празднику «Масленица-2025».На «поле боя» выехал ярко-оранжевый КамАЗ КБУ. Задача перед водителем стояла благая и государственная: посыпать территорию песчаной смесью, чтобы гуляющий народ не скользил в ожидании блинов. Однако техника сработала с избыточным энтузиазмом: вместе с песком из вращающегося распределителя вылетели камни и крупный щебень. Этот импровизированный шрапнельный заряд в упор расстрелял припаркованный немецкий автомобиль.Хозяйка «Мерседеса», отойдя от машины всего на несколько метров, с ужасом наблюдала, как ее иномарка покрывается свежими вмятинами и сколами. Итог «подготовки к празднику» - заключение эксперта и счет за восстановительный ремонт на 73 478 рублей 48 копеек.В суде Комбинат включил режим «глухой обороны». Юристы КБУ пытались убедить суд, что это вообще не их проблема, а страховой компании «Ингосстрах». Мол, раз КамАЗ - это транспортное средство и оно двигалось, значит, работайте по ОСАГО.Однако суд первой инстанции, а вслед за ним и Верховный проявили редкую для таких дел дотошность. 19 января 2026 года коллегия вынесла вердикт: повреждение машины произошло не в результате классического дорожно-транспортного происшествия, а из-за эксплуатации специального навесного оборудования - разбрасывателя.«Мерседес» стоял вне дороги (фактически на футбольном поле). КамАЗ занимался хозяйственными работами, а не «участием в дорожном движении».Страховщики умыли руки, и Верховный суд подтвердил: Комбинат по благоустройству обязан выплатить женщине ущерб из своего кармана. К сумме ремонта добавились расходы на экспертов, юристов и госпошлину. Урок для КБУ получился накладным: засыпать футбольное поле песком по цене ремонта премиального авто - удовольствие сомнительное.Вторая драма, разыгравшаяся в стенах Железнодорожного суда, оказалась куда масштабнее по суммам, но гораздо печальнее по итогу для истцов. Утром 18 марта 2025 года еще одна пострадавшая двигалась за рулем Honda Accord по направлению к центру города. Дорожная обстановка напоминала трассу для бобслея: ледяная корка и глубокая колея сделали машину практически неуправляемой. Женщина применила экстренное торможение, но законы физики оказались сильнее тормозных колодок - «Хонду» вышвырнуло через бордюр прямо на трамвайные пути, где она и замерла, парализовав движение вагонов.Семья пострадавшей выставила Комбинату солидный счет: 440 700 рублей - стоимость восстановления разбитой иномарки; 42 442 рубля - компенсация за простой трамваев (которую женщина была вынуждена оплатить сразу); расходы на эвакуатор, юристов и экспертов ООО «Динамо-Эксперт».Изначально казалось, что победа в кармане. Судья встала на сторону горожан. В деле фигурировали сведения от ГАИ о том, что КБУ уже получал предостережения 11 и 17 марта о недопустимости нарушения норм содержания дорог. Казалось бы, видна прямая связь: коммунальщики знали про лед, ничего не сделали - получите иск.Но 21 января 2026 года Верховный суд Бурятии перевернул ситуацию с ног на голову. Коммунальщики представили в апелляцию такие документы, против которых бессильны даже фото- и видеодоказательства истца.Магия цифр: КБУ принес отчеты, что 17 марта участок посыпали песком дважды - в 08:00 утра и… в 23:32 ночи. То есть за девять часов до аварии дорога якобы была приведена в порядок.Суд установил, что в ту же ночь коммунальщики выставили знак «Скользкая дорога». И хотя истцы доказывали, что знак стоял после опасного участка, а не до него, суд решил, что это все равно «предупреждение».Пострадавшая женщина совершила роковую ошибку. ДТП произошло 18 марта, а заявление в ГАИ и схему оформили только 1 апреля. Рапорта о «недостатках дорожного полотна», составленного инспектором непосредственно в день аварии, в деле не оказалось.Верховный суд Бурятии пришел к суровому выводу: раз женщина видела, что впереди лед (она сама призналась, что сбросила скорость до 20 км/ч), значит, она «неправильно выбрала скоростной режим», согласно п. 10.1 ПДД. Раз улетела - следует, что ехала недостаточно медленно. Решение о взыскании полумиллиона рублей с КБУ было отменено, и семья осталась с разбитой машиной и оплаченными квитанциями за простой трамвая.Два этих процесса - как две стороны одной монеты. Они наглядно демонстрируют, что Комбинат по благоустройству это не просто организация с тракторами, а мощная юридическая машина, которая умеет защищаться.В случае с «Мерседесом» горожанке помогло то, что ущерб был причинен вне рамок дорожного движения. Спецтехника работала как механизм, а не как участник ДТП. Здесь КБУ не смог прикрыться п. 10.1 ПДД и который коммунальщики традиционно вешают на любого пострадавшего водителя.В случае же с «Хондой» мы увидели классическую ловушку «позднего оформления». Как только водитель покидает место ДТП или соглашается на составление материалов «потом», он подписывает себе финансовый приговор. Лед тает, песок выветривается, а отчеты КБУ о том, что они посыпали дорогу в полночь, остаются в деле навсегда.Для жителей Улан-Удэ эти судебные акты должны стать настольной книгой. Коммунальщиков можно и нужно бить рублем, но делать это необходимо филигранно.Если ваш автомобиль пострадал от действий коммунальщиков, немедленно фиксируйте все на видео, включая отсутствие знаков и состояние песка на дороге (или его отсутствие). Требуйте вызова ГИБДД и настаивайте на составлении акта выявленных недостатков дорожного содержания. Без этой «бумажки» никакой гололед в суде не будет считаться таковым. Помните про п. 10.1 ПДД. Любая ваша фраза типа «я видела, что скользко, и притормозила» будет истолкована против вас: раз видели и не остановились совсем - сами виноваты.Пока Комбинат по благоустройству учится посыпать песок вовремя и аккуратно, жителям города стоит поучиться оформлять ДТП безупречно. Иначе в споре с коммунальщиками вы рискуете остаться не только без машины, но и с долгами за простой общественного транспорта. Блеск «Мерседеса» - это исключение, нищета «Хонды» - увы, наша судебная реальность.